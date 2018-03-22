【異動股】新零售概念股再度走強 三江購物(601116-CN)漲停

今日早盤，新零售概念股再度走強，截止發稿，三江購物(601116-CN)漲停報21.77元，開開實業(600272-CN)漲6.05%報11.39元，步步高(002251-CN)漲5.44%報16.1元，新華都(002264-CN)漲5.04%報11.67元，中百集團(000759-CN)、蘇甯易購(002024-CN)、杭州解百(600814-CN)漲超4%，華聯股份(000882-CN)、紅旗連鎖(002697-CN)、華聯綜超(600361-CN)等股均漲逾2%。

消息面上，3月21日，在由中國連鎖經營協會主辦的2018中國零售數字化創新大會上，騰訊和京東分别闡述了各自利用數據賦能線下的技術方案，其中，騰訊公司副總裁林璟骅首次對外闡述騰訊智慧零售的理念與核心主張，旨在利用騰訊的連接能力提升全鏈路運營效率、優化客戶體驗。

事實上，在順應新零售大趨勢的過程中，數字化轉型早已成為零售業内的主流。中國連鎖經營協會會長裴亮指出，2017年實體零售回暖趨勢有所加強，其中數字化、智能化、新技術等應用都起到了一定作用，使得商家能夠更高效地觸達消費者，提高營銷效率。

今年，從萬達商業、步步高，再到居然之家、海瀾之家(600398-CN)……互聯網巨頭頻頻加碼智慧零售布局。分析認為，新零售價值鏈有望重塑，緊跟巨頭布局未來的落腳點，在資本市場裡關注新零售小夥伴也是不錯的選擇。

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