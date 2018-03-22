【異動股】石油板塊快速走強 大慶華科(000985-CN)漲停

今日早盤，石油板塊快速走強，截止發稿，大慶華科(000985-CN)漲停報21.3元，嶽陽興長(000819-CN)漲8.1%報13.08元，中海油服(601808-CN)漲6.5%報11.64元，海油工程(600583-CN)、恒泰艾普(300157-CN)漲超3.5%，洲際油氣(600759-CN)、博邁科(603727-CN)、中曼石油(603619-CN)、貝肯能源(002828-CN)等股紛紛漲超2%。
消息上，IEA月報將今年全球原油需求增速由140上調至150萬桶/天，以及本周美國更換國務卿共同利好油價，平抑了EIA原油庫存500萬桶的漲幅。因美國即將赴任的國務卿偏向于鷹派，或將使伊朗和委内瑞拉受到更多制裁，利好原油價格。預計今年一季度布倫特平均油價達到65美元/桶，高于2017年全年和同期布倫特油價均值20%以上，同比大幅提高中國石油、中國石化等石油公司的利潤，利潤的增加將提高其上遊資本支出，間接提高油田服務公司的工作量。
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