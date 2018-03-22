恆指早段曾升260點 騰訊(00700-HK)業績後表現失色

港股今早並無受到外圍股市低收影響，先高開161點，其後升幅一度擴大至逾260，恆生指數最新報31565點，升151點；國企指數最新報12653點，升132點。

股王騰訊控股(00700-HK)昨日公布業績後今早股價表現失色，最新報452.4元，跌2.2%，其他科技股方面，眾安在線(06060-HK)最新報63.25元，跌1.9%，閱文集團(00772-HK)最新報74.4元，跌1.8%，IGG(00799-HK)最新報11.4元，升1.4%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報89.45元，升1.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.85元，升0.9%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報38.8元，升0.1%。

內房股方面，華潤置地(01109-HK)最新報30.75元，升2.3%，中國海外(00688-HK)最新報29.5元，升1.7%，中國恆大(03333-HK)最新報25.65元，升1.6%，瑞安房地產(00272-HK)最新報2.21元，升0.9%。

汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報26元，升0.8%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報8.77元，升0.2%，東風集團(00489-HK)最新報10.08元，升3.1%。

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