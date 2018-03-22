抵押貸款利率上揚，美國上週MBA抵押貸款申請指數下跌1.1%

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標下跌，終結過去三週連續上揚升勢，因抵押貸款利率上揚，影響再融資貸款申請表現。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公佈的數據顯示，衡量截至 3 月 16 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數下跌 1.1%，報 383.0 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 4.5%，至 1,107.7 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是上揚 1.4%，成為 249.9 點。



房產庫存不足令房價面臨上漲壓力的同時，就業的穩定增長助推了房地產需求，導致房價漲幅連續兩年穩定在 5% 左右。美國大選後借貸利率飆升，在房價漲幅放緩之前，可能會導致房產可負擔程度下降。不過，勞動力市場緊繃條件下對收入加快上漲的預期可能會讓利率的上升更易承受。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.69%，降至 4.68% 的水準，但仍接近四年高點。此一利率曾在 2013 年 9 月 6 日止當週升至 4.80%，為 2011 年 4 月來最高水準。截至 2012 年 12 月 7 日當週，這項利率水準曾降至 3.47% 的水準，創 1990 年有此追蹤數據以來的最低水準。



15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 4.07%，向上揚升至 4.12% 的水準。截至 2012 年 12 月 14 日止當周，這項利率水準為 2.83%，為 1998 年以來低點。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 38.5%，創 2008 年 9 月來低點，前一週為 40.1%。



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