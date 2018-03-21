【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國四大指數全面反彈上漲之下，使得台股跳空開高，但尾盤大單壓盤，使得終場加權指數僅上漲 0.23 點，後續走勢持續高檔震盪整理機率較高，而外資在現貨部分賣超 7.75 億，合計三大法人現貨淨買超 6.35 億。

《國際金融市場焦點分析》

臉書因個資外洩問題持續領跌美國科技類股，不過因中東地緣關係緊張大漲，能源類股引領大盤反彈，FED 即將召開利率會，預期將會升息一碼，因此重點便在於發布的經濟預測以及會後記者會是否會有偏向鷹派或鴿派的訊息；匯市方面，英國公布通膨數據稍不如預期，英鎊自盤中高點回落，歐洲三月份 ZEW 經濟信心指數遠不如預期，歐元於晚間擴大跌幅，完全回吐週一漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯與伊朗關係趨於緊張，同時美國總統川普可能重啟對伊朗的核制裁，油價擺脫近期因美國原油產量大增的陰霾，收盤大漲超過 2%，另外盤後 API 公司公布原油庫存意外大減，WTI 期貨電子盤今早延續漲勢；FOMC 會議前美元在歐元領跌下盡數收復周一跌幅，金價受到衝擊反轉下跌；小麥期貨在下跌至近七週低點後，由於農業部報告顯示作物品質下滑，期價反彈收高。

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