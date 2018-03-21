中俄貿易額或至2018年底達到1000億美元

北京時間21日消息 俄羅斯衛星網報道，俄羅斯分析信用評級機構研究與預測小組分析師瓦西裡薩∙巴拉諾娃對衛星通訊社表示，到2018年底，俄中貿易額將達到1000億美元。主要貿易領域將是能源資源、采礦業和冶金産品。

3月20日，中國國務院總理李克強表示，中俄需將雙邊貿易額增加至1000億美元。

巴拉諾娃強調，俄中雙邊貿易額增長迅猛，從2015年的730億美元增至2017年的約860億美元。該專家稱：“到2018年底的1000億美元和2020年的2000億美元指标看起來完全現實。”

該專家指出：“最近幾年我們看到俄對華出口份額在增長，中國是我們主要亞洲貿易夥伴。該份額從2013年的6.8%增長到2017年的11%。中國商品進口也在增加，從2013年的16.8%增長到2017年的21%。”

她說，俄對華出口依舊主要是油氣(2017年達250億美元)，近年來木材出口也在增長(30億美元)。采礦業和冶金業對中國在俄羅斯出口份額的增加做出了主要貢獻。

巴拉諾娃補充說：“從中期來看，這種趨勢將持續下去，這與亞洲市場更高的利潤率以及亞洲投資者參與俄羅斯公司資本的增長有關。”

她還指出，“一帶一路”項目的落實不僅將促進兩國間資金流，而且還有貿易額的增長。她補充道，這很可能會在更大程度上影響交通運輸業。

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