瑞安房地産(00272-HK)2017年多賺53%至16.69億元

瑞安房地産(00272-HK)公布，2017年全年，集團營業額為184.51億元人民币(下同)，同比增長5%；毛利78.58億元，同比增長33%；股東應佔溢利16.69億元，同比增長53%；核心溢利31.47億元，同比增長75%；每股基本盈利20.8分，擬派末期股息每股7港仙。

公告稱，于2017年12月31日，集團土地儲備(包括合營公司、合作投資組合及聯營公司)的總建築面積為1150萬平方米，包括950萬平方米的可供出租及可供銷售面積和200萬平方米的會所、停車場和其他設施。合共九個發展項目，分布于上海、武漢、重慶、佛山及大連五個主要中國城市的黃金地段。集團應佔建築面積為720萬平方米。

在950萬平方米的可供出租及可供銷售的總建築面積中，約170萬平方米建築面積已落成并持有作銷售及/或投資用途。約280萬平方米的建築面積正處于發展階段，餘下的500萬平方米則持有作日後發展用途。

于2017年12月20日，集團以11.443億元的代價收購上海新灣景置業有限公司全部股權及股東貸款。該收購于2018年1月4日完成，因此于2017年12月31日并未計入集團土地儲備。該收購包括兩幢名為建發君逸大廈的毛坯辦公樓，擁有可供出租總建築面積4.5萬平方米。

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