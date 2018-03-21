新華社：CDR有望推動中國資本市場加速向成熟嬗變

近期，包括中國存托憑證(CDR)在内的許多中國經濟熱詞成了關注焦點。分析人士指出，CDR如能正式施行，將對中國投資者、上市企業、中國股市乃至中國經濟都有促進作用，有望推動中國資本市場加速向成熟嬗變。

據了解，與此事相關，百度、騰訊、京東等在美上市的中國新經濟企業均已表達了回歸中國A股的興趣和意願。

“證券市場是舞台，演員好最重要，”美國耶希瓦大學商學院教授、華爾街誠智資本聯合創始人黃河說，優秀的企業如果能夠回歸中國，跟投資者、消費者、市場和經濟同呼吸、共命運，對各方面都會有非常好的促進作用。

“這就好比優秀‘海龜’對整個行業或整個領域的積極帶動作用，(優秀企業回歸A股)可以把國内在這塊兒的理念、管理、制度等都帶上去。”黃河說。

美國金瑞基金首席投資官布倫丹.埃亨表示，CDR制度創新合理可行，中國數億消費者和互聯網用戶將有機會分享這些企業以及相關領域的成長機會。

美國羅森布拉特證券公司董事總經理、中國區研究主管張俊說，近些年中國湧現出一批包括互聯網企業在内的優秀新經濟企業，但大部分到海外上市，“優秀的中國科技企業一旦通過CDR方式回歸A股，將具有重要的标志性意義，預示着未來中國資本市場發展將與國内經濟結構更加匹配”。

黃河說，將來CDR運作成熟，還可以吸引外國優秀企業到中國A股上市，進一步提高中國資本市場活力和吸引力。

不過，專家們也提醒，作為新生事物，CDR也面臨不少挑戰。黃河表示，中美證券市場會計準則、信息披露要求、監管标準、投資者結構及理念等，都存在較大差異，要讓在美獨角獸企業回歸A股，中國在法律、管理、監管等方面可能需作一些調整。

埃亨認為，中國目前已是國際經濟舞台最重要的參與者之一，在CDR的推行過程中，應注意照顧國際投資者利益。埃亨建議，美國存托憑證運作較為成熟，中國在推行CDR過程中可借鑒美國經驗。

可喜的是，近年來中國資本市場出現了很多積極變化，這為CDR的順利推行奠定了良好基礎。張俊說，在打擊投機等強監管措施引導下，中國A股體制機制日益健全，機構和個人投資者行為愈發理性，價值投資等理念正被越來越多的投資者認可。

埃亨認為，6月份中國A股將正式被納入摩根士丹利資本國際公司(MSCI)新興市場及全球基準指數，這將給中國證券及資本市場發展帶來重要而積極的影響。

黃河表示，未來更值得期待的是，通過完善制度，培育和完善中國融資環境，提升中國資本市場水平，可以將一批優秀新興企業留在中國國内上市。

來源：新華網

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