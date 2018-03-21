大同攻太陽能 農博會展發電系統 相當1.2座大安森林公園減碳效果

大同 (2371-TW) 積極在全台建置屋頂型、地面型、水上型等太陽能光電系統，累計目前在桃園地區投入建置完工掛表案場已超過 13 百萬瓦 (MWp)，桃園農業博覽會預計 4 月 4 日開幕，大同今年將強打綠色智慧農業，在園區共建置 12 處太陽能發電系統，總建置容量預計達 811.02kWp (千瓦)，每年發電量 90 萬度電，減碳量約 475 公噸，相當 1.2 座大安森林公園減碳效果。

大同指出，去年在桃園農業博覽會，以循環經濟概念規劃建置「埤塘光電」、「光電廊道」、「生命樹」、「現代奉茶亭」及「植物工廠」；今年則是將綠色能源、智慧管理系統、傳統的農業技術結合，主打綠色智慧農業，預計將成為重點主題之一。

大同近年來積極發展太陽能光電系統，除了各縣市的屋頂太陽能系統建置外，陸續取得包括台北市福德復育公園、桃園市 5 座掩埋場太陽光電系統，新近更取得新竹市公有房地招租案，其中看海公園垃圾掩埋場也是場址之一。

大同表示，在今年農博將大量展示太陽能系統的應用，包括水上型埤塘光電、清潔隊辦公室屋頂型太陽光電、可行走的太陽能板步道、造型生命樹及光電廊道，總計在農博園區共建置 12 處太陽能發電系統。

大同指出，除在全台建置屋頂型、地面型、水上型等太陽光電系統外，未來將與國外企業在電力設備、智慧微電網暨區域電網、新能源、儲能及太陽能系統等方面合作，開發日本及東南亞等市場。