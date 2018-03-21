農業部：3年内使全國農産品加工轉化率達到68%

21日從農業部網站獲悉，近日，農業部印發通知，部署在全國開展農産品加工業提升行動，推動産業結構布局不斷優化、創新能力顯著增強、質量品牌明顯提升。力争通過3年努力，使全國農産品加工轉化率達到68%，規模以上農産品加工業主營業務收入年均增長6%以上，農産品加工業與農業總産值比達到2.4∶1。

通知強調，實施農産品加工業提升行動，要堅持提質增效發展、創新驅動發展、綠色引領發展、産業融合發展。一是要統籌推進初加工、精深加工、綜合利用加工和主食加工協調發展。大力支持新型經營主體發展農産品保鮮、儲藏、烘幹、分級、包裝等初加工設施，鼓勵建設糧食烘儲中心、果蔬加工中心，引導建設一批農産品精深加工示範基地，推介一批農産品和加工副産物綜合利用典型。二是要引導糧食生産功能區、重要農産品生産保護區、特色農産品優勢區大力建設規模種養基地，發展産後加工，同時引導加工産能向現代農業産業園、科技園、創業園聚集發展。鼓勵企業兼并重組，培育一批年産值超過30億元的大型農産品加工企業。創建一批産值超50億元的國家農産品加工園區和産值超100億元的國際農産品加工園區。三是加強國家農産品加工技術研發體系建設，建設一批農産品加工技術集成基地。組織攻克一批産業關鍵共性技術難題，加快科技成果轉化應用。四是引導企業牢固樹立以質量和誠信為核心的品牌觀念，支持企業積極參與先進質量管理、食品安全控制等體系認證，弘揚“工匠”精神，提升全程質量控制能力。五是鼓勵節約集約循環利用各類資源，引導建立低碳、低耗、循環、高效的綠色加工體系。支持農産品加工園區的循環化改造，推進清潔生産和節能減排。六是鼓勵農産品加工企業與上下遊各類市場主體組建産業聯盟，讓農戶分享二三産業增值收益。引導農産品加工業與休閑、旅遊、文化、教育、科普、養生養老等産業深度融合，積極發展電子商務、農商直供、加工體驗、中央廚房、個性定制等新産業新業態新模式。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)