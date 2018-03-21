遠洋集團(03377-HK)2017年溢利同比增34%至51.15億元

遠洋集團(03377-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團協議銷售總額同比增加40%至705.60億元人民币(下同)，創下新高。營業額同比增加33%至458.37億元。公司擁有人應佔溢利同比增加34%至51.15億元。每股基本溢利0.68元，擬派末期息每股0.155港元。

公告稱，物業開發業務仍然保持着最大的貢獻，其營業額約佔91%的總營業額。受惠于結轉收入上升，不包括一次性項目和投資物業公平價值收益，核心利潤較2016年的26.66億元上升51%至40.22億元，核心利潤率與2016年相比上升1個百分點。2017年的平均股本收益率約為11%(2016年：9%)。

2017年竣工的總樓面面積和竣工的總可售樓面面積分别約為308.78萬平方米和269.57萬平方米，較2016年分别維持和上升了7%。

此外，集團的土地儲備于2017年增加57%至約3408.8萬平方米，而土地儲備應佔權益部分則上升35%至1849萬平方米。于2017年，集團購入59幅土地及7個成熟項目。購入新土地總樓面面積及應佔權益面積分别為1612.9萬平方米及683.5萬平方米，平均購買成本為每平方米約7100元。于2017年12月31日，按可售總樓面面積計算，集團土地儲備的每平方米平均土地成本約為6500元。

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