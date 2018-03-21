【異動股】國企改革板塊表現搶眼 第一醫藥(600833-CN)等多股漲停

今日，國企改革板塊表現搶眼;截至午後發稿，第一醫藥(600833-CN)漲停報13.19元，上海三毛(600689-CN)漲停報11.3元，開開實業(600272-CN)漲停報10.74元，林海股份(600099-CN)漲停報10.2元，中成股份(000151-CN)漲停報17.82元，嶽陽興長(000819-CN)漲停報12.1元，強生控股(600662-CN)漲停報5.54元，大慶華科(000985-CN)漲停報19.36元，泰山石油(000554-CN)漲7.79%報8.16元，深桑達A(000032-CN)盤中一度漲停現漲6.95%報10.93元，錦江投資(600650-CN)漲4.55%報14.24元，上海鳳凰(600679-CN)、龍頭股份(600630-CN)等個股均漲逾3%。

消息面上，國務院國資委主任肖亞慶在十三屆全國人大一次會議舉行的記者會上表示，將繼續推進央企“混改”，并且樂意看到國外企業參與其中。肖亞慶介紹，目前，已有三批央企在開展混合所有制改革，其中既有央企子公司的改革，也有“聯通混改”這樣的在央企二級上市公司層面的改革。“之所以搞混合所有制改革，就是想發揮混合所有制各投資主體的各自優勢，形成利益共享、優勢互補、共同發展，更好放大各自的資本功能。”肖亞慶表示，“混改”的過程是開放的，希望願意參與的各類企業，包括國外企業都能參與其中。

此外，近日上海市國資國企工作會議召開，會議從八個方面部署了2018年上海國資國企改革發展和黨建工作：着力加強國企黨的建設;提高質量效益，着力做強做優做大國有資本;深化混合所有制改革，着力增強國有經濟活力;聚焦主業創新品牌，着力打造世界一流企業;完善公司治理，健全選人用人和長效激勵機制;深化職能轉變，提高國資監管水平增強效能;堅持以人民為中心，為城市經濟社會服務;服務企業改革發展，營造良好氛圍與環境。

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