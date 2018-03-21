【異動股】券商概念股快速拉升 東興證券(601198-CN)漲停

臨近午盤，券商概念股快速拉升，截止發稿，東興證券(601198-CN)漲停報14.94元，中原證券(601375-CN)漲5.63%報6.76元，財通證券(601108-CN)漲5.02%報16.52元，浙商證券(601878-CN)漲4.39%報13.79元，華鑫股份(600621-CN)漲4.17%報13.75元，國盛金控(002670-CN)、華西證券(002926-CN)、華泰證券(601688-CN)、第一創業(002797-CN)、中國銀河(601881-CN)等股均紛紛大漲超3%。

消息面上，截至3月19日，證監會發審委2018年以來共審核首發企業66家，比2017年同期(93家)減少29.03%。其中，審核通過的有29家，比2017年同期(80家)減少63.75%。IPO呈現審核從嚴的趨勢。從券商的投行業務端來看，2018年以來券商承銷的IPO項目個數、金額以及承銷收入均同比下降明顯。

業内人士表示，随着審核制度和退市制度不斷完善，優質企業的審核速度有望進一步提升。而在A股積極擁抱“新經濟”的背景下，優勢明顯的龍頭券商或迎來新機遇。

東吳證券分析認為，監管适度鼓勵創新，對券商估值應逐步樂觀：2016年下半年以來證券業監管趨緊、抑制創新是持續壓制券商估值的核心因素之一，但今年以來認為政策環境已明顯邊際改善(例如年初華泰、國君獲批跨境業務)。近期，在高層強調發展新經濟背景下，證監會亦表態將積極推出CDR(中國存托憑證)以便于中概股回歸A股。認為，未來監管層將穩中求進推動券商創新，新增長點的出現利好行業長期發展。

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