G20公報：加密貨币是資産非貨币 或影響金融穩定性

當地時間3月20日，二十國集團(G20)財政部長和中央銀行行長會議在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯閉幕并發布聯合公報，公報將加密貨币定義為資産而非貨币，承認其提高金融經濟效率和包容性的優勢，但也對其逃稅、洗錢、恐怖融資等問題表示關注。

公報稱，承認加密貨币資産在内的技術創新有可能廣泛地提高金融和經濟的效率和包容性。但加密貨币資産趨勢會引發消費者、投資者保護問題，市場誠信、逃稅、洗錢和恐怖融資等問題也頻繁出現。

公報認為，加密資産缺乏主權貨币的關鍵屬性，在某些時候會影響到金融穩定性。公報承諾，加密資産依然适用于FATF(金融行動特别工作組)标準，并呼籲FATF推動這些标準在全球範圍内實施。公報并呼籲，國際标準制定機構(SSBs)根據其任務規定，繼續對加密資産及其風險進行監測，并根據需要評估多邊反應。

在會上，周小川針對加密貨币表示，加密資産可能引發系列挑戰和問題，如非法交易、洗錢和恐怖融資、可能會影響貨币政策的傳導。加密資産雖然規模仍然較小，但社會影響較大，不容忽視。中國一直強調，金融部門要更好地服務實體經濟，目前看加密資産對實體經濟的支持作用存疑。中國支持就加密資産和數字貨币問題在G20下加強政策協調。

G20會後，阿根廷央行主席Frederico Sturzenegger在記者會上表示，在加密貨币任何政策出台之前，還需要更多信息和數據，對此各國同意以2018年7月作為一個時間點，在此之前研究好政策出台所需要的數據和信息。

但其實也不是每個國家都參與了這個G20的計劃事項，巴西央行行長Ilan Goldfajn就在3月19日表示，他們國家的加密貨币不會被監管，巴西不一定非要遵循G20制定的相關規則。

此前，金融穩定委員會主席、英國央行行長馬克·卡尼(Mark Carney)在會前寫信告訴各國財長和央行行長，加密資産目前還沒有對全球金融穩定構成威脅。他認為加密資産即便在價格最高點，也達不到全球GDP的1%。再加上加密貨币不能代替真的貨币，也在實體經濟、金融交易中的用途極少，這就意味着與金融系統的關聯非常有限。

卡尼表示，加密資産引發了許多圍繞消費者和投資者保護的問題。卡尼敦促財長們通過共同努力來改善加密貨币行業的市場行為、市場信任度，提高網絡對非法活動的防禦力，從而降低風險。

如果沒有改進，G20顧問團隊負責人警告說，全球金融體系的信心可能會下降。

根據路透社報道，與會的法國等一些國家提出了采取具體措施，例如將“加密資産服務提供商”的合法地位作為監管部門的第一個着眼點。

而此前美國財長姆努欽表示，支持加密貨币的全球監管，但他也不認為會對全球金融穩定造成威脅。

由于G20未出台明确的監管措施，加密貨币市場開始止跌。根據交易平台Bitstamp報價，價格已經從3月17日的7860美元的低價，截止到發稿前反彈至9098美元。

來源：澎湃新聞

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