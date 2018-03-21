【港股解碼】建築行業啤殼高危股“繼往開來” 何時是盡頭？

日前，在香港證監會兩年一度的監管論壇中，證監會及港交所(00388-HK)兩家監管機構的代表展開了唇槍舌劍。證監會企業融資部執行董事何賢通引述數字，稱2013至2016年間，共61只新股來自建築業，截至去年底，其中30%已經轉換控股權，有跡象顯示建築行業多啤殼高危股。但事實真的如此？

證監點名轟建築類「啤殼」高危，真相在哪里？

早於去年，港交所就總結了2012至2015年間潛在“殼股”的特徵，包括低市值、僅勉強符合上市資格規定、集資額與上市開支不合比例、僅有貿易業務且客戶高度集中、絕大部分資產為流動資產的“輕資產”模式、與母公司的業務劃分過於表面及在上市申請之前階段幾乎沒有或無外來資金。

基於上述「啤殼」的特徵，財華社統計了在2013年和2016年上市的相關建築股份，其中有的更是獨立股評人David Webb(股壇長毛)去年提出的“謎網50”，即50只不可持有的股份。當時Webb指出，謎網50的股份關係錯綜複雜，某些早已形成泡沬，證監會亦發佈了股權集中警告，但仍有上市公司持有這些股份，而持股似乎並非為了讓股東受益。

（來源：財華社統計）

據財華社統計，在2013年到2016年期間，有17家來自於建築行業疑似「啤殼」的股份上市，它們大多具備給以下特徵：市值處於10億港元以下，股價低於1港元，上市期間業績出現不同程度下滑、控股/主要股東減持、出售主營業務及股份、改名和董事頻頻變動等。於上表統計的股份裏，其中均安控股（01559-HK）和創建集團（01609-HK）的控股權已易手，它們賣殼前後的股價相差較大,而其他的則跟二者易手前的股價一樣，均處於較低水準。

真相：建築啤殼股 存在非一朝一夕！

（來源：財華社統計）

筆者發現，除了財華社統計的2013至2016年間多只來自建築業的新股與殼股運營狀況類似之外，2013年以前上市的建築公司亦不乏有「啤殼」之嫌。

其中就有在“謎網50”名單上的雋泰控股（00630-HK）和中國金石（01380-HK），雖然其上市年份分別是1996年和2011年，但其在上市後股價長期低於1港元，期間出現重大虧損，股東高管頻頻減持甚至控股權易手。

（雋泰控股近三個月股價變動情況）

雋泰控股雖說不上是主營建築的股份，但它的業務也包括了樓宇承包工程業務。雋泰控股過去3個月內兩度經歷了暴漲暴跌，在近半年更是每隔1-2個月就董事局成員就會出現變化。值得一提的是，雋泰控股在2009年12月底，股價曾一度高達48.889港元，而於今年3月20日收市僅報0.112港元，8年多，股價便下跌了99.77%。成交量亦由一開始的幾千萬到後來的幾十萬。更甚者，有時候一天的成交只有幾萬。

此外，中國規模最大的米黃色大理石生產商中國金石，近半年也花樣百出：附屬持有的張家壩礦山的採礦權被查封，在過去一年內唯一的收購電子商務平臺業務計畫也取消了。其股價由2011年4月底的12.274港元一路下挫，到了2012年7月底，已跌破1港元，此後，儘管稍有回升，但從未上過2港元，截止目前僅報0.68港元，每日的成交量則多數為幾十至幾百萬股。真的難怪證監會對這些建築股“另眼相看”啊！可以看到，其實這些有殼股嫌疑的建築股都有一個明顯的特點：交投不活躍，股價較低。

痛心的是：更多建築「啤殼」陸續有來！

“肥田沒人耕，耕開有人爭”！“高危”建築股對於股民來講都是未知的禍，也許是因殼資源價格不斷上漲的推動，在商人眼裏就是商機。

翻查資料，自2017年後，仍有不少建築股赴港上市。其中，在香港提供板模搭建服務的禦佳控股(03789-HK）上市不到一周即跌破發行價，投資者紛紛逃亡，細想來，很有可能是造殼意圖已暴露。駿傑集團(08188-HK)或許太過“鋒芒畢露”，剛掛牌半日就被證監會叫停，為其上市的保薦人浩德融資也值得注意一下，據媒體報導，浩德融資過去曾為15間公司保薦上市，其中有至少四間公司已經賣殼。此外，善樂國際(01660-HK)已成功賣殼，上市一年即溢價0.9%易手予內房商深圳兆邦基集團董事長。

綜上所述，建築行業啤殼高危股可謂是「繼往開來」啊，但何時才是盡頭？空穴來風，既然證監會和港交所都把話說開了，港交所是不是也該再管管這些肆無忌憚的建築股呢？另外，投資者也要擦亮眼睛仔細甄別。

作者：陸小梅、張雨娜

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