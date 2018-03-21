【台新投信】政策力挺獨角獸 MSCI中國展望佳

中國監管層傳達支持新經濟的立場，「獨角獸」企業登陸 A 股以及境外上市的「獨角獸」回歸 A 股，成為近期資本市場的熱門議題。備受矚目的 BATJ 四大電商巨頭，被視為回歸的首發，當他們衣錦榮歸時，預期不僅新掛牌的 CDR(中國存託憑證) 受到追捧，原本已在美國與香港上市的股票預期也將受到比價效益激勵，台新 MSCI 中國 ETF(00703) 經理人楊珮玉表示，中國獨角獸回歸及六月 A 股入摩效益，中國新經濟概念股將成為今年市場關注焦點，現在是布局 MSCI 中國的最佳時間。

「新經濟」及「四新類」(新技術、新產業、新產能、新模式) 是今年兩會的熱門話題，市場預期四新類企業今年內將可望透過 CDR 等方式實現 A 股掛牌，楊珮玉指出，根據 2017 年版「中國人口與勞動問題報告」統計，截至 2016 年底，新經濟產業已佔中國 GDP 比重達 14.6%，過去 10 年，中國新經濟年均增長更達 16.1％，現在加上中國官方大力奧援，未來發展不可限量。以目前追蹤中企的指數當中，投資相關資訊科技產業的比重，以 MSCI 中國指數最高 (目前比重達 42.2%)，建議投資人可以配置相關 ETF 來參與這一波浪潮。

受到政策與趨勢的拉抬，MSCI 中國今年以來 (統計至 3/20)，以 9.73% 的漲幅領先其他陸股相關指數，楊珮玉指出，根據中國國家統計局公布的數據，2017 年計算機、通信和電子設備製造業的投資增長率高達 25%，帶動整體工業戰略性新興產業、裝備製造業和高技術產業附加價值增長 11%，而且目前中國企業盈利改善，主因在產業結構優化，以及新科技產業投資大幅成長，並非需求擴張，因此目前市場對於中國 2018 年經濟成長前景仍保持樂觀且優於預期。

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