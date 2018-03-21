銀監會公布銀行業規章和規範性文件清理結果

據銀監會網站21日消息，銀監會啓動了新一輪的法規清理工作，對成立以來至2017年5月底發布的規章、規範性文件進行全面清理，并將與“放管服”改革決策不一緻的規章、規範性文件作為重點清理對象。

2018年1月30日，中國銀監會發布《中國銀監會關于廢止部分規章的決定》(中國銀行業監督管理委員會令2018年2号);3月19日發布《中國銀監會關于規範性文件清理結果的公告》(中國銀行業監督管理委員會2018年第1号公告)，正式公布了銀行業規章和規範性文件的清理結果。

一是廢止《關于調整銀行市場準入管理方式和程序的決定》(中國銀行業監督管理委員會令2003年第1号)、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》(中國銀行業監督管理委員會令2010年第6号)等2部銀行業規章;

二是廢止《中國銀行業監督管理委員會關于印發和的通知》(銀監發〔2003〕10号)等50件規範性文件;

三是失效《中國銀行業監督管理委員會關于加強信托投資公司風險監管防範交易對手風險的通知》(銀監發〔2004〕93号)等34件規範性文件。

同時，按照國務院有關依法行政和政府信息公開的要求，同時公布了《中國銀行業監督管理委員會關于印發的通知》(銀監發〔2003〕14号) 等499件繼續有效的主要規範性文件目錄。

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