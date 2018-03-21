礦卡比重衝六成新高＋MB、伺服器助攻，技嘉Q1財報看旺

【財訊快報／王宜弘報導】在挖礦商機爆發下，主板龍頭技嘉 (2376) 顯卡業績高飛，貢獻業績超越五成，法人預估，首季該公司礦卡佔顯卡比重將達六成創高，由於主板業績也提升，首季財報看旺。目前礦卡需求尚未見疲態，第二季礦卡仍是支撐顯卡業務的主力。由於技嘉 2 月營收 45.34 億元，較上月減少逾 36%，年減 4%，未如預期，導致股價重挫。不過，3 月顯卡出貨回升，可望接近元月份有 12 月盤點遞延出貨效應的歷史高峰。此外，今年伺服器新接兩客戶，首季與全年度貢獻之營收均可望有 20% 的年增率幅度。



法人指出，技嘉上季主板出貨量約 280-290 萬片，佔營收比重為 30-35%，顯卡出貨量為 120-130 萬片，佔營收比重達 50-55%。首季主板面臨中國傳統小旺季，出貨量將增長到 300-310 萬片，顯卡出貨也將優於上季，佔比維持第四季幅度，伺服器佔比達 12-15%。



據了解，目前礦卡市場因未見到二手卡倒貨，推估在新興虛擬貨幣推出之下，挖礦需求仍在，成為第二季支撐顯卡出貨的主力。不過，第二季顯卡出貨估計低於首季，主因在供給面，包括輝達新品推出前舊款供貨減少，以及 GDDR 供貨吃緊等因素，壓抑出貨動能。



法人評估，去年第四季技嘉礦卡業績佔整體顯卡營收比例 50%，全年約 40-50%，首季提升到六成創高，將成為貢獻營收獲利的主力部隊，而主板與伺服器的成長也擔任助攻角色。



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