保利置業集團(00119-HK)2017年多賺近30倍 擬每股派0.135港元

保利置業集團(00119-HK)公告稱，2017年集團收入317.03億港元，同比增3.7%；公司擁有人應佔溢利24.62億港元，同比增2949.1%；基本每股盈利由上年的2.21升至67.24港仙；擬派末期股息每股0.135港元。

2017年，集團繼續以審慎擴張的投資策略，補充了以強二線城市為主的土地儲備。年内共取得13個開發項目，分别位于南甯、濟南、蘇州、甯波和佛山等城市，規劃總建築面積約379萬平方米。年内，集團亦通過投資英國倫敦堪比恩項目，首次進入歐洲市場。

截至2017年12月31日，集團在22個城市共持有54個商品住宅及綜合房地産開發項目。其中分佈在長叁角及珠叁角地區的項目總建築面積佔整體比重合計約為24%，分佈在西南地區和其他地區的項目總建築面積佔整體比重分别約為51%和 24%，分佈在香港及境外地區的項目總建築面積佔整體比重約為1%。其中在建項目44個，在建總建築面積約867萬平方米(應佔權益面積約580萬平方米)，待建的規劃總建築面積約1,157萬平方米(應佔權益面積約731萬平方米)。

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