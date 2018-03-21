電池材料營收比重增至58%，美琪瑪去年EPS 2.67元創七年新高

【財訊快報／巫彩蓮報導】美琪瑪 (4721) 宣布去年每股配發 2.4 元現金股息，以今 (21) 日 118 元平盤價計算，股息殖利率 2%，去年全年稅後盈餘約 2 億元，年增率約 4 成，每股盈餘 2.67 元左右，創下近七年新高。美琪瑪去年營收為 42.27 億元，電動車市場成長，電池材料營收由前年 12.56 億元，倍增到 25 億元，營收比重由前年 53%，上升到 58%，全年出貨由 2,568 噸成長至 3,973 噸，PTA(純對苯二甲酸)氧化觸煤營收由前年 10.94 億元，成長到 17.17 億元，年增率 53%，營收比重由前年 47%，降為 41%，全年出貨量由 1.77 萬噸成長 2.24 萬噸。



受惠鈷、鎳報價走高，美琪瑪今年 1、2 月營收分別 4.22 億元、3.9 億元，年增率 51.71% 以及 61.95%，日商會計年度自 4 月起算，與日商戶田合資持股五成子公司美戶先進材料將進行年度換約，市場預期新一年度美戶出貨量成長 2 萬噸，當中硫酸鎳約 1.6 萬噸、硫酸鈷約 4 千噸。



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