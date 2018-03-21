史美倫：香港明天可以更好！

香港金融發展局主席史美倫，3月21日出席瑞信研討會上表示，即使中國進一步開放，人民幣未來可以全面兌換，香港未來仍然可以更光明。只要香港維持法治精神，提供公平營商環境，具備透明度；並要提升教育系統，繼續為香港培育人力資源；為中國以至國際市場提供所需，提供良好的監管環境等等，讓投資者繼續有信心在港進行投資，香港的明天將更光明。

瑞信大中華區顧問蘇澤光，以新一任港交所主席介紹史美倫出場。史美倫指出，香港仍有很多機會在眼前。與內地市場的互聯互通機制，增加跨境金融產品交易，刺激香港市場交投量，並鞏固了香港作為國際金融中心的地位。中國倡議的一帶一路戰略發展，估計沿線國家每年對基建投資的資金需求達1.7萬億美元，直至2030年；而中國至今已投入金額達1630億美元；為香港提供大量基建需求的機會。

還有國家推行的粵港澳大灣區計劃，將香港只得700萬人口的市場，一下子擴大至6600萬人口，經濟GDP規模接近英國的1.3萬億美元。香港不單在金融服務，還有健康醫療、教育等範疇也有很大發展空間。

特區政府亦大力推動綠色金融，於2018-19年發行政府綠色債券。港交所也為上市規則進行改革，廣納沒有盈利的生物科技公司、同股不同權公司，及已於海外上市企業於港作第二上市，增加香港競爭力。香港金融科技起步雖然較遲，但香港金管局已推出沙盒計劃，讓創新跨境金融產品可以先作嘗試。

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