【大行報告】交銀料基建項目為長和(00001-HK)增長動力

交銀國際指出長和(00001-HK)業績符合預期，在扣除遞延稅項及一筆過收益，以及計及3集團錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利(EBITDA)有28%增長後，長和EBITDA為100.4億元，核心利潤為339億元。該行又指出去年長和全年派息2.85 元，股息回報率為2.9%。

隨著與Wind在意大利合組電訊合營後，長和在意大利的電訊業務EBITDA攀升至51億元，EBITDA利潤率則由27%升至43%，這受惠於較高的營運效率。該行預期今年3集團可以錄得溫和增長，同時預料隨著意大利合營公司在今年內進行改融資，可以降低2.7億歐元利息開支。

油價回升對長和旗下的赫斯基能源業務發展有利，該行預期參考目前布蘭特期油每桶平均價處於63美元計算，相信赫斯基能源可以額外為長和提供10億元EBITDA貢獻。

交銀認為長和的基建業務可以成為未來增長動力，預料包括DUET等三個在去年收購的基建項目，今年全年可以額外帶來18億元EBITDA貢獻。至於其他業務方面，交銀預料可以保持2至3%增長；又指出長和管理層有意對新科技進行投資，不過該行相信目前在談論貢獻仍是言之尚早。

該行予長和目標價為124.5元，評級為「買入」。

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