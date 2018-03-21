【復牌】中國心連心化肥(01866-HK)公布現重大失誤

中國心連心化肥(01866-HK)發布澄清公告，修訂截至2017年12月31日止年度之全年業績公佈，由于無心之失，將2017財政年度綜合損益及其他全面收益表内2017財政年度之「非控股權益應佔溢利」及「非控股權益應佔全面收入總額」之數額列作(2575.4萬)元(單位：人民币下同)，而2575.4萬元應為正确數額，而該失誤導緻業績公佈出現重大錯誤。

其中，「母公司擁有人應佔溢利」及「盈利 – 用于計算每股基本及攤薄盈利的母公司普通股權益持有人應佔溢利」應為397,778,000元，而非人民币449,286,000元。

「母公司擁有人應佔全面收入總額」應為396,271,000元，而非447,779,000元。

「母公司普通股權益持有人應佔每股盈利 – 基本及攤薄」應為33.95分，而非38.34分。

「保留溢利」及「非控股權益」應分别為1,844,869,000元及283,279,000元，而非分别為1,896,376,000元及231,772,000元。

「母公司擁有人應佔權益」、「總資本」、「資本和負債淨額」及「資本負債比率」應分别為3,366,675,000元、3,038,882,000元、10,603,879,000元及71.34%，而非分别為3,418,182,000元、 3,090,389,000元、10,655,386,000元及71.00%。

由于更正資産負債比率，集團之資産負債比率由于2016年12月31日之71.16%增加至于2017年12月31日之約71.34%。而非業績公佈内所述之下降。

于「(II) 財務狀況回顧–貸款」中，「有抵押銀行貸款」及其總額應當為0，而非300,062,000元，以及「無抵押銀行貸款」以及「無抵押銀行貸款」及「無抵押人民币債券」之總額應當分别為1,646,112,000元及 2,246,112,000元，而非分别為1,346,050,000元及人民币1,946,050,000元;及根據于財務報表内所反映的借款的賬面值，集團債務中約39.3%(而非38.9%)將于一年内到期。

公司股份已于2018年3月20日下午2時45分起于聯交所短暫停牌，以待刊發本公佈。公司已向聯交所申請，股份自2018年3月21 日上午9時正起恢復買賣。

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