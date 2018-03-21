財政部：1-2月一般公共預算收入同比增長15.8%

財政部3月21日公布2018年1-2月財政收支情況。1-2月累計，全國一般公共預算收入36553億元，同比增長15.8%。其中，中央一般公共預算收入18220億元，同比增長19.1%;地方一般公共預算本級收入18333億元，同比增長12.7%。全國一般公共預算收入中的稅收收入32952億元，同比增長18.4%;非稅收入3601億元，同比下降3.5%。
1-2月累計，全國一般公共預算支出29062億元，同比增長16.7%。其中，中央一般公共預算本級支出3534億元，同比增長3.9%;地方一般公共預算支出25528億元，同比增長18.8%。
主要收入項目情況如下：
1.國内增值稅12952億元，同比增長22.3%。
2.國内消費稅2936億元，同比增長29.5%。
3.企業所得稅7468億元，同比增長14.8%。
4.個人所得稅2841億元，同比增長0.3%。
5.進口貨物增值稅、消費稅2818億元，同比增長21.5%;關稅476億元，同比增長10%。
6.出口退稅2162億元，同比增長15.7%。
7.城市維護建設稅1041億元，同比增長18.5%。
8.車輛購置稅682億元，同比增長33.7%。
9.印花稅615億元，同比增長29.3%。其中，證券交易印花稅335億元，同比增長42%。
10.資源稅288億元，同比增長26.7%。
11.土地和房地産相關稅收中，契稅821億元，同比增長28.4%;土地增值稅959億元，同比增長10.1%;房産稅502億元，同比增長17.5%;耕地占用稅118億元，同比下降31%;城鎮土地使用稅428億元，同比增長7.6%。
12.車船稅、船舶噸稅、煙葉稅等其他各項稅收收入合計168億元，同比增長8.3%。
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