台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月21日

博通公開收購高通失利，傳博通執行長陳福英近期與聯發科董事長蔡明介見面，可能將收購目標轉至聯發科。外媒更點名，三家公司可能成為博通有意收購的對象，聯發科便是其中之一，藉此提升博通在蘋果訂單的占有率。

看好不動產後市，龍頭銀行台銀出招，今年將力拚新增 1 千億元房貸業務。台銀目前房貸市占僅次於土銀，已是市場第二大，台灣金控董事長呂桔誠 20 日在台灣金新春記者會宣示，台銀今年對房貸業務已訂出目標，將力拚全年至少新辦理千億元房貸。

經濟部昨公布二月外銷訂單，因春節因素影響，訂單下滑至三二四．五億美元、年減三．八％，終結連十八個月正成長；但合計一、二月抵銷春節因素後，今年前兩月外銷訂單為七五五．二億美元，仍為歷年同期新高、年增八．三％。

聯合報

我無望出席世衛大會 成新常態

Uber 自駕車 加州撞死人

習近平重話：每寸領土不分割

經濟日報

聯發科傳嫁博通

陸開大門 放寬外商投資

劉宗聖：商品外匯 躍 ETF 新主流

蘋果日報

電信業補貼縮手 手機品牌激戰旗艦店

金融業董事 金管會推動「自然人」

台新金防堵 寶佳董事減至 7 席

中國時報

台旅法生效後 美鷹派副助卿抵台

聯美抗陸 台灣將淪犧牲品

物價上漲預期 創 6 年新高

工商時報

台銀千億上膛搶房貸

長榮航空去年大賺 今年更優

李克強警告 中美打貿易戰 不會有贏家

自由時報

勞檢了 鎖定 15 行業、1800 家

核二 2 號機再轉 29 日滿載發電

春節因素 2 月外銷訂單中止連 18 紅