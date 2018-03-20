銀行法修法 金管會鎖定金金分離、自然人董事兩大議題

金管會主委顧立雄今日赴台企銀 (2834) 參加「107 年度關懷與服務中小企業暨提升財務競爭力」研討會，會後針對「銀行法」修法指出，要鎖定「金金分離」、「自然人董事」兩大議題。長期被外界認為，總是罰太輕的「銀行法」，顧立雄日前才說，罰鍰研擬從目前最高 1000 萬元，提高 5 倍至 5000 萬元。今日再針對此事被問及，假設修法成功，是否先針對資產規模較大金融機構適用？他表示，原則上會採取循序漸進方式調整，規模較大的金融機構優先適用。他也說，規模較大定義為兆元以上。



顧立雄說，目前銀行法已針對金金分離條文做出規範，目前銀行董事任命已有準則規範，他表示，現在已有「專業董事」和「獨立董事」規範。至於是否專業董事有比例規範、公司副總擔任專業董事是否有規範，他說，現在就有在規範了。



金管會強調，產金分離原則來自金控法第 17 條授權，銀行、保險等也有相關規定，法律層次雖然沒明確訂定，但規定很完備，如銀行負責人不得兼任其他銀行負責人。而金金分離，則是銀行法第 35 條之一競業禁止規範。另外，自然人董事設置條文 4 月將揭露。



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