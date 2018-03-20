美朝領袖高峰會晤前 美韓4月1日舉行例行聯合軍演

彭博報導，美國國防部 (五角大廈)20 日宣布，美韓將在 4 月 1 日舉行軍演，規模與前數年相同。並提到，此次軍演乃是例行，與近期北韓政情沒有任何關連。韓國海軍將加入這次軍演。而這次軍演時間選在美國總統川普與北韓領導人金正恩進行世紀大會談之前。在此之前，韓國 news1 通訊社報導，韓美軍方正在考慮將在平昌冬奧會及殘奧會結束後的 4 月 1 日啟動韓美聯合軍演，為期兩個月。



韓國軍方消息人士指出，韓美軍方正在就演習日程進行協調，其中 “鷂鷹” 演習預計將於 4 月 1 日開始，進行到 5 月 30 日；“關鍵決斷”演習將首先從 4 月 18 日開始進行演習預備階段的危機管控訓練，正式演習將於 4 月 23 日至 5 月 4 日間進行。



韓美雙方此前商議將通常在每年 3 月舉行的聯合軍演日程推遲至平昌冬奧會結束以後，韓國總統文在寅在 4 日與美國總統川普通話後商定此事。目前，韓國軍方一直對外表示仍在商議具體的演習時間。報導分析認為，朝 (北韓) 韓時隔兩年舉行高級別會談，韓方此舉意在減少對朝刺激，營造和解氛圍。



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