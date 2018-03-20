通達集團(00698-HK)：今年資本開支10億用於擴充產能和新建廠房

通達集團(00698-HK)副總經理許慧敏稱公司今年防水零件銷售額預計可倍增。其防水零件客戶主要以國際品牌為主，也會關注內地客戶需求。他續指，三星、蘋果等國際手機品牌有龐大的維修市場，多用防水零件可降低其維修成本。而內地市場手機品牌較注重成本而維修意識相對較弱，因此採用防水零件相對較少。

集團投資者關係經理李朗表示，集團研發開支主要用於防水及精密部件研發，今年研發開支約佔總收入4%至4.5%。另外，她稱目前集團三大客戶佔總收入50%，其中小米佔約30%，華為及OPPO均佔10%上下。

集團主席兼行政總裁王亞南稱，公司目前金屬、塑料及玻璃材質產品均有生產。而對於陶瓷作為手機外殼材料，他表示未來幾年都不會成為一個主流選擇，因其成本太高，量產不夠，僅為一個新賣點而已。

許慧敏稱，公司今年資本開支約為10億港幣，主要用於建設新廠房以及擴充產能。王亞南稱，去年公司已落成建設十幾萬平方米新廠房，今年在廣東以及福建廈門亦有在建廠房。他續指，公司未來毛利率水平將維持在25%至28%左右水平，亦對公司今年收入及純利水平持樂觀態度。

2020年將迎來5G時代，王亞南稱無論是物聯網還是其他新科技技術，最終都會要落實到實物終端，這對公司業務發展有利，屆時公司會通過新工藝、新材料以及新產品等研發，配合到新興科技產品的發展。許慧敏補充，5G時代的到來或將催生手機更換的「超級週期」。

文：鄒舒惠

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