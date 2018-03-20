傳阿里巴巴有意收購巴基斯坦電商 在亞洲擴大影響力

北京時間3月20日下午消息，據彭博社援引知情人士消息稱，阿里巴巴集團正在考慮收購Rocket Internet在巴基斯坦的下屬零售電商，以幫助這家中國最大的電子商務企業在亞洲擴大影響力。Rocket Internet公司成立于2007年，總部設在德國柏林，專為海内外企業提供電子商務技術咨詢和資本運作服務。

這位不願透露姓名的知情人士稱，兩家公司正在就Rocket公司下屬的零售電商Daraz的收購價格進行談判。商讨仍處于早期階段，尚未作出決定。阿里巴巴的發言人拒絕發表評論，Daraz也沒有立即回應記者的置評請求。

在上周，阿里巴巴旗下的螞蟻金融公司決定以1845萬美元的價格收購Telenor集團下屬子公司Telenor小額信貸銀行45%股份，進一步將移動支付和數字金融服務引入這個超過2億人的市場。在亞洲其他地方，阿里巴巴正準備在新加坡與亞馬遜公司展開激烈争鬥，此前後者已經開始運營，Sea集團所擁有的電商平台Shopee正在大力争取消費者的青睐。

巴基斯坦迅速崛起的年輕人已經將該國變為世界上增長最快的零售市場，實體商店和電子商務齊頭并進。據研究公司Euromonitor International的調查，2016-2021年間，随着可支配收入的增長，巴基斯坦市場規模的年增速可達8.2%。

Daraz公司上個月發表聲明說，巴基斯坦擁有3000萬活躍的互聯網用戶，各大品牌加倍重視電子商務，阿里巴巴之所以對巴基斯坦感興趣是為了響應“一帶一路”倡議，按照這一規劃，中國將為巴基斯坦提供約600億美元的基礎設施融資。

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