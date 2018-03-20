美國升息牽動國際資金流動 國泰金調查 3月民眾股市樂觀指數小跌

FED 利率會議召開在即，升息預期心理，引發全球股市震盪，國泰金 3 月份國民經濟信心調查結果出爐，貿易戰風險升高，第一季企業獲利展望相對平淡，基本面信心轉弱，股市處於相對高點，民眾股市樂觀指數小跌至 - 16.4，近期金融市場波動程度加大的影響，民眾風險偏好指數連續兩個月下滑至 - 2.7，意味未來半年的資金行情恐受到些許壓抑。景氣對策燈號連續兩個月呈現黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，領先指標仍持續上升，成長動能轉弱，3 月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌；當中，又以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，上述兩個指數 6 個月移動平均代表的趨勢值都有轉弱跡象，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守之疑慮。



先前衛生紙傳出調漲的消息，民眾對近期物價上漲的感受、預期指數同步明顯攀高，物價上漲預期指數創下 2012 年 6 月以來新高，來到 88.9 的位置，經濟信心轉趨保守，且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑，有 62.4% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值維持在 1.33%，略高於主計總處的預估值 1.21%。



近期金融市場預期美國可望加快升息腳步，展望今年有超過四成民眾認為影響全球金融市場走勢的最主要原因是「美國升息步調與幅度」，其次是「中國經濟與金融體系穩定」，約有 25%，僅有 11.5% 民眾認為是近期備受市場關注的貿易爭端持續擴大風險。



美國升息次數牽動國際資金流動，以及股市波動，有超過四成的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響今年台股走勢的主要因素，仍有 34% 的民眾認為台灣經濟前景及政府政策才是主因。







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