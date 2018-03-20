凱碩連虧兩年 去年每股虧1.57元

網通廠凱碩 (8059) 引進金寶 (2312) 入股後，效益不如預期，去年稅後虧損 1.34 億元，每股虧損 1.57 元，連兩年營運出現虧損。不過，今年 1~2 月累計營收 2.78 億元，較前一年同期成長 74.77%，已有好轉跡象，但全年營運仍需觀察後續業績表現。凱碩的主要產品為 Cable Modem(寬頻纜線數據機)，其次為 IAD(整合型網通設備)、EMTA 嵌入式多媒體終端適配器 (EMTA) 等 VOIP 寬頻語音家用網路接取設備，2016 年底引進金寶入股，市場期待結合新金寶集團的製造能力及營運規模優勢，及凱碩自身的強勁研發技術能力，效益將逐漸顯現。



不過，公布的 2017 年財報表現不佳，效益不如預期，全年合併營收 10.13 億元，較前一年衰退約 6%，毛利率由正轉負為，從前一年的 12.3% 降至負 0.8%，營業虧損 1.73 億元，稅後虧損 1.34 億元，每股虧損 1.57 元，連二年營運出現虧損。董事會已決議，擬不配發股利。



凱碩今年 1~2 月累計營收 2.78 億元，較前一年同期成長 74.77%，已有好轉跡象，但公司公告指出，此屬單月營收波動，全年營運仍否好轉仍需觀察後續業績表現。



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