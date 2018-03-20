隆達3D影像辨識紅外感測IR模組 首度赴德國展出

LED 垂直整合廠隆達 (3698) 發表全系列高功率照明模組產品，適合戶外、工業及建築照明應用，可提供 LED 元件、模組、光引擎到光學透鏡設計的一條龍服務技術，此外，首度公開展示應用於 3D 影像辨識的紅外感測 IR 模組，以及車燈應用 LED，上述產品於法蘭克福展會中亮相。根據 LEDInside 評估，全球高功率及工業應用照明市場增速明顯，又以歐洲市場比重最大，今年全球工業照明市場產值可達 40 億美元，隆達擴大照明模組應用領域，首度推出全系列高功率產品線，包括 3030、5050、3535 emitter 等元件及模組，其高功率模組並採用塗層保護膜 (conformal coating) 製程，可大幅提高產品信賴性，符合歐美高規格品質要求。



高階智慧型手機導入人臉辨識功能，隆達 3D 影像辨識應用之紅外感測 IR 模組首次參展，其 PR88 系列自去年推出、可應用於虹膜及臉部辨識雙重應用之後，今年更推出 VCSEL 感測元件，在精準度與距離上可達到更高階的規格，搭配軟體系統可進行人臉辨識，除了門禁系統外，未來還可用於各種 LiDAR 相關應用，包括無人機、智慧汽車、機器人等。



照明產品方面，隆達推出一系列每瓦 200 流明 (lm/W) 以上的高效率封裝；在顏色部分則再度展示出演色性 CRI 高達 97 的 Solar White 太陽白系列產品，並推出植物照明與建築照明應用之 RGB 封裝。







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