〈長榮集團展望〉機隊年輕化 亞太區客運成長 長榮航今年營收增4%

長榮航 (2618-TW) 董事長林寶水今 (20) 日指出，今年全球經濟成長不錯，各區客貨運量都成長，尤其是亞太區客運成長幅度較大，在機隊年輕化，新機加入營運下，預期年營收可成長 4% 以上，他表示，今年 1、2 月營收年增近 10%，3 月約維持同樣的成長力道，希望今年全年也可以維持這個成長幅度。



林寶水說，面對全球航空公司愈來愈多，油價上漲等產業情況，在競爭愈來愈激烈下，預估今年仍有超過 4% 的營收成長幅度，但以今年 1、2 月的情況來看，這個預估似乎有些保守，因為目前營收年增近 10%，希望全年能維持這樣的成長幅度。

他表示，航空產業客運及貨運狀況跟全球經濟成長息息相關，預估今年全球經濟成長約 3%，全球各航空公司認為各區域客運量及貨運量都成長，尤其亞太地區客運成長幅度較大。

林寶水說，航空公司增加及產業競爭是常態，只有讓競爭力更強，在航空產業中競爭力更高，才能走在別人前；長榮航積極進行機隊換新，讓機隊年輕化，目前 747 客運已經完全沒有，在客運部分預計今年底到明年初也會走入歷史，747 將完全除役。

他表示，今年將有 2 架 787 客機進來，預計在第 3 季開始交機，另外，777 貨機已有 1 架在服役，今年將有另外的 3 架加入，機隊更年輕，新機的加入可望挹注營收的表現。