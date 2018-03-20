富貴鳥(01819-HK)內部監控檢討工作料5月底完成

於2016年停牌的富貴鳥(01819-HK)公布，作為復牌條件公告所述的復牌條件一部分，公司應證明其已設有充足的財務報告程序及內部監控系統，以履行上市規則項下的責任。為協助公司達成此項條件，公司已委聘天健企業風險管理顧問有限公司為內部監控顧問，以對集團的內部監控系統及程序進行檢討，並提出相應推薦建議。

天健已進行實地視察及與本集團若干相關人員會面，並提出了若干提升跨部門程序的措施供本公司考慮，藉以遵照上市規則，加強監控公司授出公司擔保的發起、審查及批核程序以及相關披露程序。

在為截至2016年12月31日止年度的全年業績及截至2016年6月30日及2017年6月30日止六個月的中期業績定稿的過程中，董事備悉核數師基於公司財務報表草擬本中與以下賬目有關的若干事項而無法表示意見╱發表結論：預付款、按金及其他應收款項、應收貿易款項、存貨、授予若干第三方的擔保、定期存款及其他金融資產。董事認真看待擬定無法表示意見╱發表結論一事，並已重訂其與天健之間的委聘範圍，據此，天健現時會對截至2016年12月31日止年度全年業績草擬本中擬定無法表示意見的大部分相關事項進行審閱。

概括而言，天健須負責審視公司的財務交易批核、預付款、按金及其他應收款項的記錄及結算是否與公司的財務營運相符。天健的工作範疇將涵蓋與於2016年12月31日的上述賬目有關的結餘、資金轉移批核、抵押及擔保相關交易、2016年度內與上述各項有關的資金流以及上述賬目於2017年12月31日的結餘。當目前的內部監控檢討工作在2018年5月底的預定時間完成時，預期天健會在其最終報告中列出適當的內部監控推薦建議。

在上述最終報告輔助下，董事將嘗試了解導致擬定無法發表意見的事項之源起、解決隨後衍生的問題，並為日後制訂適當的防範措施。

公司及其顧問一直採取所有適當行動，以達成聯交所施加的各項復牌條件。

股份的買賣將繼續暫停，直至另行通知為。

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