【大行報告】交銀升長實(01113-HK)目標價至78.2元

交銀國際於報告內指出，長實集團(01113-HK)2017年業績符合預期，又指出長實旗下的飛機租賃業務在未來4年將會有56機接收，加上在去年購入的3個基建項目，今年會是全年入賬，因此該行預料在2018年長實非物業業務盈利增長強勁，預料有關業務盈利可錄得一倍增長。

交銀又預料長實位於荃灣西站項目海之戀除稅﹑息前溢利率將超過40%，相信可以帶動長實物業業務在今﹑明兩年分別錄得9%及36%增長。同時預料當出售中環中心及上海物業後，長實可以有180億元利潤入賬，帶動長實今年整體核心利潤增加76%至358億元。

隨著長實在香港土地儲備日減，交銀預料在2020年時來自物業業務利潤將會放緩，惟相信非物業業務可以接力，並相信隨著出售中環中心及上海物業完成後，長實回復淨現金狀況。若長實日後能將淨負率提升20%，並購入擁有5%回報率的資產，長實的核心利潤可以增加30億元。因此交銀對長實前景仍感到正面，升目標價至78.2元，評級為「買入」。

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