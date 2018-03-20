友訊去年下半年轉盈，惟全年每股仍虧0.3元，將首度不配股利

【財訊快報／何美如報導】網通品牌廠友訊 (2332) 公告 2017 年財報，雖然下半年連二季轉盈，毛利率也逐季提升，第四季每股盈餘約 0.11 元，但仍無法扭轉全年虧損態勢，每股虧損 0.3 元，董事會也決議不配發股利，為上市以來首度不配發股利。友訊近年積極發展雲端及智慧家庭服務，聚焦在路由器及網路攝影機產品，全年希望營收能落底反彈，挑戰轉虧為盈。友訊去年營收為 193.2 億元，跌破 200 億元，年衰退 15.75%，全年仍陷入虧損，每股稅後淨損 0.3 元，惟下半年在產品組合好轉下，毛利率逐季上揚，第四季營收與前季相當，毛利率攀升達 28.4%，單季稅後純益成長至 7,300 萬元，較前季倍增單，EPS0.11 元，創下去年新高。董事會也宣布不配發股利，這也是友訊上市以來首度未配發股利。



今年前二月營收 31.27 億元，年增 7.5%。日前友訊在世界行動通訊大會 MWC 上發表 mydlink Pro 旗艦無線網路攝影機，搶進雲端託管服務供應商和企業客戶。今年主力產品包含路由器及網路攝影機部分，並強化 mydlink 平台功能，全年營收有機會落底反彈，並帶動營運轉虧。



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