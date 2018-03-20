養豬神話破滅 溫氏股份上市2年4個月 市值蒸發1400億

溫氏股份 (300498-CN) 昨 (19) 日股價下跌 3.24%，報收 20.92 元(人民幣，下同)，總市值 1092.10 億元。溫氏股份於 2015 年 11 月 2 日在創業板上市，開盤當日股價飆升至 75 元，市值高達 2500 億元，高居深市榜首，以目前市值計算，溫氏市值已蒸發 1400 多億元。

中國經濟網報導，據溫氏股份 2017 年度業績預告數據顯示，公司 2017 年歸屬於上市公司股東的淨利潤 66-70 億元，比上年同期下降 40.63-44.02%。上年同期盈利 117.90 億元。溫氏股份表示，2017 年銷售收入同比下降 6.74%，主要是受國內生豬市場行情變化的影響。

預測數據顯示，2018 年生豬均價將在每公斤 13.5-14.5 元區間內，較 2017 年均價下跌 10% 左右。2 月春節前在每公斤 15 元附近高位震盪，2-4 月季節性下降 10-20%，4-9 月季節性上漲 10-20%，9 月後回落。

分析認為，豬肉價格下跌，不僅影響有關「養豬股」業績，也意味著這輪肇始於 2015 年，並在 2016 年達到峰值的「豬週期」已進入下行通道。

業內人士表示，當前國內生豬出欄均價已創近 4 年新低，行業實際頭均虧損達 100 元左右。

溫氏股份 3 月 13 日發佈關於擬發行境外美元債券的公告，此次債券發行規模不超過 5 億美元 (含 5 億美元)，以最終備案的發行額度為準，主要用於補充公司及公司下屬子公司的項目建設資金、償還境內公司債券及金融機構貸款和一般公司用途。

溫氏股份同日還發佈關於《首期限制性股票激勵計畫 (草案修訂稿)》的修訂說明，本計畫擬向激勵物件授予不超過 10035 萬股的限制性股票，占當前公司股本總額 522035.62 萬股的 1.92%；公司全部在有效期內的股權激勵計畫所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的 10%。授予的激勵物件共 2518 人。

廣東溫氏集團創立於 1983 年，由 7 戶農民集資 8000 元起步。2015 年 11 月 2 日，溫氏集團通過換股吸收合併大華農而成功登陸資本市場，據其公告顯示，此次換股吸收合併的發行價為每股 16.15 元，換股比例為 0.807，即每 1 股大華農股票可換得 0.807 股溫氏股份股票。

上市當日，該股股價最高達 75 元，市值高達 2500 億元，締造養豬神話。

除了溫氏股份之外，養豬概念股還包括：得利斯 (002330-CN) 、福成五豐 (600965-CN) 、大康牧業 (002505-CN)、廣弘控股 (000529-CN) 、新農開發 (600359-CN) 、大江股份 (600695-CN)、高金食品 (002143-CN)、新五豐 (600975-CN) 、羅牛山 (000735-CN)、順鑫農業 (000860-CN)、正邦科技 (002157-CN) 、雛鷹農牧 (002477-CN) 等。