恆指早段跌逾百點 科技股普遍向下

外圍股市表現疲弱，拖累今早港股表現，大市低開198點，其後跌幅收窄，恆生指數最新報31366點，跌147點；國企指數最新報12604點，跌55點。
科技股今早表現，騰訊控股(00700-HK)最新報460.4元，跌0.3%，將於今日公布業績的眾安在線(06060-HK)最新報68.05元，跌0.8%，已在昨日收市後公布業績的閱文集團(00772-HK)最新報80.85元，跌1.5%，IGG(00799-HK)最新報11.84元，跌0.7%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.43元，跌0.9%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.88元，跌0.4%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.35元，跌0.5%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.56元，跌0.7%。
內險股方面，會在今日公布業績的中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報91.2元，跌0.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.1元，無升跌，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報40.9元，升0.1%，中國太平(00966-HK)最新報30.7元，無升跌。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報76.7元，跌0.6%，恆生銀行(00011-HK)最新報187.1元，無升跌，香港交易所(00388-HK)最新報275.2元，跌0.7%。
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