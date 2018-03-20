蘋概三王熄火 題材股各自表態 多空激戰11000點

受制於美股四大指數全面下挫，亞股今 (20) 日同步走跌，台股也難逃疲軟，蘋概三王熄火，但是生技類股、被動元件、挖礦概念股等題材股逆勢走紅，盤勢在 11000 點呈現多空激戰。

蘋概三巨頭大立光重挫逾 3%、鴻海跌近 1%、台積電跌逾 1%，不過，蘋果傳轉進 Micro LED 作為未來產品顯示技術主流，市場認為，榮創、隆達各挾鴻海與友達集團資源後市看俏，此消息激勵下，榮創、隆達一開盤便攻上漲停價 35.35 元、22.95 元，成為蘋概股中的中流砥柱。

生醫股王精華繼昨天以 904 元的收盤價擠下精測的 900 元，躍居台股股后後，今天漲勢延續，一度衝破 950 元，持續超越精測奪下股后寶座，華廣、慧智強力攻頂，全宇生技 - KY、科妍、寶齡等也續強。

被動元件龍頭國巨軋空行情不斷，盤中勁揚，最高達 460 元，大漲 4.3%，續創歷史新高點，躍居台股第 10 高價股，帶動華新科、奇力新、凱美及禾伸堂聯袂上揚。

比特幣走揚，挖擴顯卡廠撼訊亮麗業績帶動族群人氣，多檔二線廠個股青雲、捷波、承啟、映泰等，盤中漲幅都超過半根停板。

整體來說，台股今天雖然逢美股大跌影響，但是多頭仍企圖守 11000 點，顯示多方攻擊信心仍相對強韌。另外，技術面月線將於季線形成黃金交叉，且年線穩步向上墊高，顯示短中期底部區攀升，本周聯準會將召開關鍵的利率決策會議，加上陸續有大型企業財報資訊公布，估計台股短線呈現上有壓、下有撐的震盪走勢機率較高。