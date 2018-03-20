【復牌】中國中藥(00570-HK)折讓19.89%配股予平安人壽籌26.7億

中國中藥(00570.HK)公布，向平安(601318-CN)(02318-HK)之附屬公司中國平安人壽配售6.04億股新股，每股作價4.43元，較停牌前折讓19.89%。完成後，中國平安人壽將持公司股本12%。

所得淨額26.74億元，其中15億元用於中藥飲片及中藥配方顆粒業務全國擴展佈局；2億元研究及建立中藥配方顆粒質量標準及研究及開發中藥經典名方；4.5億元償還債務；餘額撥作一般營運資金。

集團擬通過認購事項引進平安集團作為長期戰略合作夥伴，結合集團在中藥材、飲片、配方顆粒、中成藥等業務領域專長，以及平安集團在客戶基礎、銷售渠道及醫療健康領域的科技、平台與資源優勢發展中藥業務。特別是平安集團與日本漢方龍頭企業津村株式會社近期在華籌備成立的平安津村合資公司，集團意以其作為與平安開展中藥領域合作的主要對接實體，探討推進中藥相關領域業務戰略合作，預期將可引進全球中藥領域先進的研發與生產技術，產生協同效應，進一步提升公司價值。

股份今復牌。

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