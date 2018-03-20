【異動股】國企改革板塊表現搶眼 國投中魯(600962-CN)等5股漲停

今日早盤，國企改革板塊表現搶眼。截至發稿，國電南自(600268-CN)、軸研科技(002046-CN)、國投中魯(600962-CN)、國機通用(600444-CN)、林海股份(600099-CN)等5股漲停，北新建材(000786-CN)、國統股份(002205-CN)、濱海能源(000695-CN)等股漲超5%，建科院(300675-CN)、大慶華科(000985-CN)、中國海誠(002116-CN)等股紛紛跟漲超4%。

消息面上，國務院國資委主任肖亞慶19日接受中國證券報記者采訪時透露，第三批混改試點企業名單有望于今年上半年公布。他說，“由于混改涉及到一些上市公司，市場較為敏感，需要等最終方案研究确定好了才能公布，但是我想會很快。”

近期電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大領域央企紛紛明确了混改計劃。國務院國資委副秘書長彭華崗此前表示，第三批混改試點企業名單已經确定，一共31家。其中，中央企業子企業10家，地方國有企業21家。三批混改試點加起來一共50家，重點領域混合所有制改革試點正在逐步有序推進。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)