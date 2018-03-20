騰訊(00700-HK)ADR收跌4.96元 港交所(00388-HK)亦走軟

美股受到社交平台Facebook因外洩用戶資料醜聞拖累全面急跌，港股ADR指數按比例計算收報31,315點，跌198點，跌0.63%。Facebook股價急跌6.77%，拖累科技股，騰訊控股(00700-HK)ADR收報456.84元，較港收市跌4.96元。
其他大型藍籌個別發展，匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.53元，較港收市升0.38元；港交所(00388-HK)ADR收報274.73元，較港收市跌2.27元；中人壽(02628-HK)ADR收22.79元，較港收市跌0.31元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.24元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.3元，較港收市跌0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報6.42元，較港收市跌0.09元。
中移動(00941-HK)ADR收報72.1元，較港收市跌0.6元；聯通(00762-HK)ADR收報9.73元，較港收市跌0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.36元，較港收市跌0.02元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)