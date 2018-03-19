【華冠投顧】賴昇楷:OTC續創年後新高 業績股可鎖定誰呢？

今天在日韓股市拉回成中黑的背景下，大盤 + 19 點收在 11046，OTC 指數 + 0.16% 連 10 紅，盤中續創年後新高 155.7(距前高僅差 0.04)，內資主導的「年後跳」行情沒變調，「業績股」依然是盤面亮點。

今天具有實質業績的生技股表現不俗，健身器材廠 1593 祺驊去年稅後 EPS 3.77 元，收盤 + 6.71% 站上所有均線；醫療設備通路商 4138 曜亞去年稅後 EPS 3.76 元，盤中攻漲停創波段新高 58.7。具備漲價題材的矽晶圓族群今天由 5483 中美晶當主角，盤中攻漲停創波段新高 108.5。具備漲價題材的被動元件指標股 2327 國巨今天續漲 3.76% 領先創新高 441，MLCC(多層陶瓷電容)3026 禾伸堂與 2492 華新科收盤分別 + 3.45% 與 + 4.76%，而普遍在休息的二線股可留意上車的機會，例如國巨集團旗下的鋁質電容廠 2375 智寶與 5317 凱美；晶片電阻廠 2478 大毅 (公司前 2 月營收年增率 20.83%)；固態電容廠 6449 鈺邦 (公司前 2 月營收年增率達 54.96%)；晶片電阻廠 3624 光頡 (公司前 2 月營收年增率達到 35.16%)。

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