【豐銀投顧】貿易戰開打，中小型股吃香

◆盤勢分析

上週美股漲跌互見，但其中以中小型個股為主的指數─羅素 2000 漲幅最大，再加上從資金進出 ETF 的狀況來看，資金在上週瘋狂買進羅素 2000 相關 ETF，反而是瘋狂調節避險資產，包括房地產、日股以及債券等相關 ETF 都被資金狂賣，所以從短線上來觀察，與其說棄債轉股，不如說資金在短線上集中在中小型個股，而且不止美股如此，中國股市裡波段漲幅最凶的就是中小板以及創業板，在中、美貿易大戰開打的同時，中小型股反而趁機一吐過去 2-3 年價值被市場低估的怨氣。

台股同樣也搭上這股熱潮，從 OTC 指數來看，2/27 以後的表現非常強勁，其中以結構來看，最強勢的產業就是生技產業，從新藥股的益安拿到授權金確定入帳、中裕的愛滋新藥拿到藥證等，再加上 1-2 月的生技股營收也都能繳出不錯的表現，帶動這波生技類股的低檔補漲行情，整體來說請加 @ozo5468n，生技股在指數表現較為膠著的時刻，都會是資金瞄準的標的，所以只要接下來生技營收能夠維持相對穩定，甚至能夠成長，對於生技股進入到主升段行情是非常有幫助的，至於在加權指數的表現上，關鍵要留意權值股的變化，其中包括台積電、鴻海這二大主導指數的權值股的表現就非常重要，鴻海能否在上半年持續拉出除權息行情以及台積電 3 月營收能否破千億都是電子股能否再次回到攻擊架構的關鍵。另外，金融股也是非常重要的關鍵，以現在一天強一天弱的狀況看來，整理行情居多，這也是為什麼台股成交量無法放大的主要原因。

後續台股在選股上以有營收、有題材以及有展望的標的為主，至於今天再次強勢上漲的挖礦概念股，如：撼訊、青雲、映泰以及承啟等都是籌碼戰的軋空行情，一旦行情進入到籌碼戰，就是生人勿近，手上有的請找調節的下車點，沒有的也不要去放空，至於在矽晶圓的產業上，缺貨題材持續，甚至還有併購題材，除中美晶以外的相關個股都沒有動，顯見消息主導股價，雖然中美晶籌碼未見明顯鬆動，也得留意後續是否會出現利多出貨的現象！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

