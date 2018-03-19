非蘋新機競出 OPPO發表春季新品R15 台廠供應鏈營運添動能

非蘋陣營近期競相發表新機，OPPO 今 (19) 日在北京正式發表春季新品 R15，副總裁吳強指出，後智慧型手機時代，將從四個方向發展循序漸進突破，今年將成立研究院，加速關鍵技術的布局，同時將繼續推動品牌升級；隨著手機新品上市，法人看好台廠供應鏈包括聯發科 (2454-TW)、華通 (2313-TW)、晶技 (3042-TW) 的營運可望受惠。

OPPO 今日正式發表全面屏新品 R15 及 R15 夢鏡版，首發搭載 SONY IMX519 感測器、首創 3-HDR 即時分級曝光技術、升級 AI 智慧美顏功能、搭載 ColorOS 5.0，超級 APP 的聯合優化、6GB+128GB 大記憶體， OPPO R15 系列售價 2999 元人民幣起，即日起開放預訂，預計 4 月 1 日正式公開發售。

OPPO 產品經理王偉表示，R15 是一個新起點，未來幾年手機體驗的發展是基於 5G、AI、AR 等關鍵技術的突破和應用，因此積極布局，OPPO 將會是首批推出 5G 產品的手機品牌，同時將以 AI 技術為基礎不斷提升手機使用體驗；另外，將與戰略合作夥伴商湯科技聯合推出 OPPO AR 開發者平台，推動 AR 在手機終端的應用和普及。

OPPO 副總裁吳強則是分享對目前手機產業的洞察，及今年的發展方向，他表示，中國智慧型手機市場已經進入「後智慧型手機時代」，三大特徵分別為 T 型格局已定、以用戶核心需求為基礎的技術創新趨緩，導致消費者換機動力不足、競爭全球化成為必然。

根據 IDC 資料，OPPO 去年銷售量年增 12%，進一步鞏固全球第四的市場地位，吳強認為，後智慧型手機時代下，OPPO 最大的對手是自己，今年將從尋求科技創新、品牌升級、市場布局和產品觀等四個方向的突破。

