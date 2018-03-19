甯滬高速(00177-HK)擬1.84億元收購瀚威公司餘下30%股權

甯滬高速(600377-CN)(00177-HK)公告稱，擬收購公司持有70%股權的南京瀚威房地産開發有限公司(以下簡稱 “瀚威公司”)由基金合作方持有的其餘30%股權，代價約為人民币18449.98萬元，收購完成後瀚威公司將成為公司的全資子公司。

瀚威公司開發的瀚瑞中心項目位於南京高鐵南站北側丁牆路，項目占地約26畝，建築面積共計約17萬方，其中地上建築約12萬方,建設1幢5A甲級寫字樓約6.3萬方，1幢LOFT約2.8萬方，1幢酒店式公寓約2萬方及社區商業約0.9萬方。2016年10月瀚瑞中心項目開始樁基施工，總包工程2017年5月全面進場;LOFT和酒店式公寓於2017年11月已經開始預售，整體項目交付時間預計2019年底。

截至2017年12月31日瀚威公司經審計的總資產約為人民幣1,191,954千元;淨資產約為人民幣89,938千元，主營業務收入為人民幣0千元，淨利潤約為人民幣-9,135千元。

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