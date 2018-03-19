【港股收評】方向未明 市況「悶」死人

今日大市，簡單可以用一個悶市來形容，特別是午後股市走勢，更是極度沉悶，大市一直在31500至31600點之間上落。看來投資者對未來大市走勢前景，感到「心大心細」，不排除待上市公司公布業績後，才會較明朗。在這過渡期內，投資者要保持耐性，待市況明朗後再出手。

恆生指數收市報31513點，升11點；國企指數收市報12660點，跌13點，成交額為1062.23億元。

長和系主席李嘉誠即將退任，由其長子李澤鉅接任。該系公司股價相明顯較疲弱，可是長和系基本因素未見有太大變化，投資者無需因為易帥及股價回落而感到太憂慮，若手上持有長和系股份，可以繼續持有，始終該系公司股息有穩定上揚的好處。不過投資者亦要留意美國利率走勢﹑歐元及英鎊匯率，因為這兩項因素對長和系業績有一定影響。

由於美國聯儲局會在周四凌晨的議息會議宣布加息，促使地產股今日普遍向下，投資者現階段無需急於低撈地產股，等周四凌晨聯儲局新任主席鮑威爾闡釋其個人對未來息口走勢後，才再出部署。

保險股今日表現理想，友邦(01299-HK)及中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股兩者合共推高大市66點，可惜其他藍籌股表現不濟，否則今日大市應可以有有更理想表現。內險股及保險股早前屬落後的一群，惟經過反覆升勢，相信落後空間已收窄，所以投資者只可持有而不應加注。

至於今日表現失色的達利食品(03799-HK)，宜暫時觀察並忍一忍手為佳。

2018年3月19日下午5時9分

文﹕張偉倫

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