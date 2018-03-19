網家Q4大虧近3億元創單季最高 全年獲利年減95%

電商平台業者網家 (8044-TW) 今 (19) 日公布去 (2017) 年財報，全年穩住獲利，不過，稅後純益 3649 萬元，年減幅達 95%，每股純益(EPS)0.31 元，其中，第 4 季單季虧損 2.89 億元，每股虧損 2.47 元，不僅是連續 2 季虧損，且創單季虧損最大，觀察其財報，主要是因為推銷費用暴增超過 50%。

網家說明，去年因旗下子公司商店街市集推廣個人賣場服務，導致推銷費用大增 10.12 億元，進而獲利表現。

網家去年全年合併營收 294.15 億元，年增 14.27%，不過，由於銷貨成本大增 17%，導致營業毛利 44.38 億元，毛利率 15.09%，年減 2.03 個百分點，再加上全年推銷費用暴增至 40.6 億元，年增幅高達 57.76%，致營業淨損 2.1 億元。

不過，網家強調，隨著優化行動端介面和使用者體驗，去年第 4 季銷額較前年同期成長超過 60%，尤其行動端業績見到爆發性成長，今年將陸續以多元行銷策略，逐步取代運費補貼服務，並透過支付服務優惠來鞏固消費者，發展其他帶動營收的商業模式。

除了商店街可望漸入佳境，網家 B2C 網購事業將持續專注品牌開發、深化新型態消費模式、提供儲值購物服務、力拚創造產品多角化，也將積極提升倉儲、物流效能。