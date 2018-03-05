網家整合4大資源打團體戰 數位經濟生態系成形

PChome 網路家庭集團 (8044-TW) 今 (5) 日舉辦 2018 Investor Day，由董事長詹宏志帶領五人決策小組向國際投資人說明集團各電商事業發展概況，詹宏志宣示，未來網家集團將加快整合內部 B2C 網購(PChome 24h 購物)、C2C 交易(商店街個人賣廠和露天拍賣)、金流和物流等四大營運資源，打造完整的數位經濟生態系。

此次法說會中，網家特別強調近年最大投資─商店街個人賣場在積極迎戰蝦皮購物後，短短 1 年內超商寄取貨件次高達 1000 萬次，網路開店店家數超過 7 萬家，詹宏志說，可看到過去一年集團力量變得更強大。

展望後市，詹宏志強調，數據是未來集團的商業模式與戰略核心，會員經濟系統和電商從上到下所需要的各種服務，都將透過數據來發展，也就是說，網家將結合已具有 10 億美元規模的 B2C 網購、累積有大量物件和賣家的 C2C 交易平台和台灣最大的中小企業市集來打造更完整的購物生態鏈。

觀察網家旗下各電商事業發展概況，B2C 網購去年品牌、娛樂和儲值三箭齊發，使 B2C 網購業績連續 10 個月雙位數成長，也快速讓 3C 類和家電商品買氣大幅攀升，年成長達 23%，其中，手機及周邊商品在整體市場僅有 7% 成長，但 PChome 仍有 55%，表現最為亮眼，目前 PChome 24h 購物穩坐 3C 類和家電商品網購通路龍頭。

而露天拍賣去年穩坐全台交易量最大的 C2C 賣場龍頭，締造商品交易總額 (GMV) 達 2752 億元的成績，其中，行動端表現亮眼，有一半的流量和訂單來自行動端且持續攀升中，未來，露天強調，從消費者行為到商品銷售數字等相關營運數據都將對會員開放，並推出賣家資料庫、客服機器人和各式 AI 運營工具，帶領台灣百萬微型賣家加入 AI 電商行列，目標將轉型為開放架構的交易平台，並連結各式外部平台。