旺宏6年首度配發股利 現金殖利率2% 股價遭打臉

旺宏 (2337-TW) 去年獲利交出好成績，終結連 5 虧，去年第 4 季及全年稅後純益都創下 7 年高點，全年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元，董事會決議配發 1.2 元股利，其中現金股利 1 元、股票股利 0.2 元，為 6 年來首度配發股利，以上周收盤價計算，現金殖利率 2.08%，但今 (19) 日股價未受配發股利好消息激勵，盤中跌幅 2.4%。

旺宏去年第 4 季稅後純益 25.76 億元，連續 6 個季度獲利，創下自 2010 年第 3 季以來 7 年多單季新高，每股純益 1.45 元；去年全年轉盈，累計去年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元。

旺宏今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現， NOR 市占率早已是全球第一，今年要力拚 SLC NAND 成為全球第二大。

旺宏董事會決議去年度股利，每股將配發 1 元現金股利、0.2 元股票股利，合計股利 1.2 元，另外，因應營運需要，董事會也決議辦理 3.6 億股額度內國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，1.8 億股額度內私募普通股或私募國內、海外轉換公司債。

旺宏董事長吳敏求看好今年 NOR、NAND 的表現，可望持續繳出好成績；外資連續 7 個交易日買超，但自營商則是連 2 天賣超，今日雖有配股好消息，但股價仍是開低走低，盤中失守 5 日線、半年線。